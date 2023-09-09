 نقيب الصحفيين بالمغرب: الزلزال الأخطر منذ قرن وتوقعات بارتفاع عدد الضحايا

قدم عبدالله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الشكر للشعوب العربية على تضامنها مع الشعب المغربي، في حادث الزلزال الأليم، الذي ضرب المملكة المغربية ليلة الجمعة/ السبت، قائلاً: «نحن شعب واحد»، ولفت إلى أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمر بتشكيل لجنة وزارية أصدرت قرارات هامة، منها التكفل بالضحايا، وإعادة إعمار المناطق المنكوبة، وتقديم المساعدات الغذائية والمادية لجميع المناطق المتضررة، وتدخل القوات المسلحة الملكية التي أنشأت مستشفى ميدانياً، ونقلت عدداً كبيراً من المصابين في المناطق الأكثر تضرراً.

أخطر زلزال يضرب المغرب منذ قرن

وأضاف عبدالله البقالي، خلال مداخلة مع برنامج «من مصر»، الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة (cbc)، مساء اليوم السبت، أن الأمر يتعلق بأخطر زلزال حدث فى هذه المنطقة طيلة القرن الماضي، من حيث وزنه وتأثيره وقوته.

حصيلة ضحايا زلزال المغرب

ولفت «البقالي» إلى انه يتوقع أن تتجاوز حصيلة الضحايا أكثر من 2000 شخص لأن هناك 720 مصاباً فى حالة حرجة، ولا تزال الجهود مبذولة لإنقاذ الموجودين أسفل الأنقاض، موضحاً أن الحصيلة ليست ضخمة، لأن الزلزال حدث فى منطقة ليست مكتظة بالسكان.

وتابع نقيب الصحفيين بالمغرب أن الزلزال شمل أكثر من 500 كيلومتر، حيث ضرب عدة مناطق، وشعر به السكان في مناطق كثيرة، وكان الأكثر انتشارا حيث ضرب المغرب بقوة.