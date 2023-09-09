 سفير القاهرة بالمغرب: أنشأنا خلية أزمة.. والجالية المصرية بخير

تحدث السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب عن الزلزال الذي ضرب المملكة وردود فعل الدولة المصرية عقب الحادث، قائلا: «الدولة المصرية أعربت عن تعازيها للشعب والقيادة المغربية وتضامنها واستعدادها للمساعدة من خلال برقية الرئيس السيسي لملك المغرب، ما يدل على عمق العلاقات المصرية المغربية».

خلية أزمة داخل السفارة

وأضاف ياسر عثمان، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة cbc، أنه عقب وقوع الحادث جرى إنشاء خلية أزمة داخل السفارة خلال 24 ساعة والتواصل مع الجهات المغربية، والنقاط التي جرى تحديدها للجالية في جميع المدن المغربية.

وأكد سفير مصر في المغرب، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا أو مصابين ضمن الجالية المصرية، ووضع الجالية مطمئن ومستقر ويجرى متابعته باستمرار.