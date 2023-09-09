ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 قتلى و1832 مصاباً

ارتفع ضحايا زلزال المغرب، لتسجل آخر إحصائية منشورة نحو 1305 قتلى و1832 مصاباً، جراء وقوع زلزال الحوز الذي ضرب مدن ومناطق مغربية مساء أمس الجمعة، وفق بيان وزارة الداخلية المغربية.

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب

وأفادت وسائل إعلامية مغربية بأن حصيلة زلزال الحوز ارتفعت لتسجل 1305 وفيات و1832 إصابة، من بينها 1220 إصابة خطيرة، وذلك حسب الاحصائيات التي نشرها موقع «هسبريس» المغربي، نقلاً عن بيان وزارة الداخلية، إلى حدود الساعة السابعة مساء اليوم السبت 9 سبتمبر.

وبحسب البيان فقد ارتفع ضحايا زلزال المغرب ليسجيل 694 حالة وفاة بإقليم الحوز، و347 حالة بإقليم تارودانت، و191 حالة بإقليم شيشاوة، و39 حالة بإقليم ورززات، و14 حالة وفاة بعمالة مراكش.

في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من مناطق وأقاليم أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

وتواصل السلطات المغربية بذل الجهود من أجل تسريع عملية إنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللزمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة

زلزال المغرب بشدة 6.8 درجة ريختر

وحسب المعلن من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد وقع زلزال المغرب في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة بشدة 6.8 درجة في وسط المغرب، حيث كان مركز الزلزال على بعد 71 كيلومترًا جنوب غرب مراكش وعلى عمق 18.5 كيلومترًا.

وصنفت الهيئة الهزة الأرضية بأنها «إنذار أحمر»، موضحةً أنها من المحتمل أن تسبب أضرارا جسيمة، وتم تقدير الخسائر المبدئية بنحو 2% من الناتج المحلي، وهو ما يقدر بنحو 2.6 مليار دولار