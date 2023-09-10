انطلاق عروض مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية بمسرحية «سقوط موسيقي»

انطلقت مساء السبت، أولى العروض المشاركة بمهرجان المسرح العربي حيث تم عرض مسرحية «سقوط موسيقي» بمسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ضمن العروض المتخصصة لطلبة وخريجي المعهد العالي للفنون المسرحية.

شهد العرض حضور كبير من الفنانين والطلاب والمهتمين بالمسرح، من جمهور الإسكندرية، وبتواجد لجنة تحكيم المهرجان: «الدكتور محمد العدل المنتج والسيناريست المصري، وحازم شبل مصمم الديكور والإضاءة، والملحن كريم عرفة، والدكتورة أميرة عبد الرحمن، والمخرج عادل حسان»، ومدير المهرجان محمد عصمت.

قصة العرض

وعبر عبد اللطيف جريندو، مخرج العرض المسرحي «سقوط موسيقي» عن سعادته بالمشاركة في مهرجان المسرح العربي، وأنه في بيته المعهد العالي للفنون المسرحية، لافتًا إلى أن المهرجان العربي يقدم أشياء عديدة لمساعدة الشباب في إظهار العروض والمواهب، إلى جانب أن دورة المهرجان هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير ماجد الكدواني وهذا شرف كبير.

وأضاف في بيان صدر عن المهرجان اليوم، أن العرض يدور إطاره بين حقيقتين، الحقيقة الأولى التي تكون ظاهرة وواضحة أمام الناس، والحقيقة الثانية التي لا نستطيع رؤيتها لتواجدها بداخل الخبايا والنفوس.

تجسيد لمدينة موسيقية

وتابع أن المسرحية تجسد مدينة موسيقية جميلة تقوم على فكرة الحياة والطبقات بداخلها؛ فيوجد الطبقة العليا هم العازفين والراقصين من طبقة الحاكم، ثم الطبقة الثانية وهم من يصنعوا الآلات الموسيقية، والطبقة الأخيرة الدونية وهم من يقطعوا الاخشاب التي يُصنع منها الآلات الموسيقية.

وأوضح أننا نرى في العرض المسرحي المدينة بكل تفاصيلها وطبقاتها، وبداخل المدينة توجد قصتين: قصة الأم وأولادها، وقصة الحاكم وكل منهما له زاويتين، من وجهة النظر العامة، ومن الداخل أو المنظور النفسي، مشيرًا إلى أنه طوال العرض نبحث عن الحقيقة التي تكون غير واضحة وذلك لأنه لا توجد حقيقة واحدة للبشر وهي القضية التي يناقشها العرض.

وأشار إلى أن المشاركين في العرض المسرحي معظمهم من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، والجميع متميز ولديهم موهبة، متمنيًا أن ما قدمه يكون تم بصورة جيدة ومبهرة، وهو أهم شيئ أن يكون العرض ممتع للجمهور.

يذكر أن عبد اللطيف جريندو، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وباحث دراسات عليا، ويمارس التمثيل المسرحي منذ 8 سنوات، اما الإخراج يعد عرض سقوط موسيقي هو ثاني تجاربه في الإخراج المسرحي.

وانطلقت الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي مساء أمس بحفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية في الإسكندرية والذي تستمر فعالياته حتى 18 سبتمبر الجاري.