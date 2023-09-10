ورش عمل ومشغولات فنية من خامات البيئة في أندية المرأة بالوادي الجديد

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، ممثلة في إدارة التنمية الشبابية، فعاليات الورشة الحرفية، والتي شملت مشغولات ومنتجات فنية من خامات البيئة بقطاع باريس، بمشاركه 15عضوا من أعضاء الفتاة والمرأة والتطوع.

ورش عمل ومشغولات فنية من خامات البيئة

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بهاء الدين شوقي، لـ«الوطن»، إن الورشة التدريبية تستهدف التعرف على كل ما يتعلق بفن خامات البيئة، وذلك من خلال التعلم النظري والتطبيق العملي، موضحا اختلاف خامات البيئة واستخداماتها، لكن جميعها مفيدة في خلق أشكال فنيَّة مميزه، مثل قصاصات الجرائد النفايات الصناعيّة وقطع الزجاج بمختلف أحجامها من الخامات البيئة.

إعادة تدوير خامات البيئة

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الوادي الجديد، إن تصميم وصناعة الأعمال الفنية من الهوايات الجميلة التي يحبها كثيرون ويستفيدون منها في تحصيل مدخولات مالية لهم، مشيرا إلى أن تعليم الفتيات حرفة يدوية تكون بمثابة نواة لمشروع صغير،، يدر عائدا ماديا عليهن في المستقبل.

توفير فرص للفتيات

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة في الوادى الجديد، إن الغرض من تدريب الفتيات على المنتجات اليدوية تأهيلهم للمعارض، وخلق فرص عمل وتسويق منتجاتهن، وتوفير دخل لهن من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.