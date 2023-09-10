إعلان حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في «كييف»

أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في «منطقة كييف»، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أشارت السلطات الروسية، إلى إسقاط 3 مسيرات في«شبه جزيرة القرم» التي أعلنت «موسكو» في عام 2014، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وكان المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، لاري جونسون، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة، تقدم معلومات كاذبة حول نجاح هجوم «كييف» المضاد الذي شنته أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتينيك» الروسية.