رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إعلان حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في «كييف»

«موسكو»: إسقاط 3 مسيرات في«شبه جزيرة القرم»

كتب:

حسن رمضان
01:33 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
العاصمة الأوكرانية كييف-صورة أرشيفية

العاصمة الأوكرانية كييف-صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في «منطقة كييف»، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أشارت السلطات الروسية، إلى إسقاط 3 مسيرات في«شبه جزيرة القرم» التي أعلنت «موسكو» في عام 2014، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وكان المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، لاري جونسون،  قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة، تقدم معلومات كاذبة حول نجاح هجوم «كييف» المضاد الذي شنته أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتينيك» الروسية.

 

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: إسقاط طائرتين مسيرتين فوق شبه جزيرة القرم

روسيا تدفع بمقاتلتين بعد تحليق مسيرات أمريكية فوق شبه جزيرة القرم

الجيش الأوكراني: روسيا شنت هجوما صاروخيا فوق كييف

«الأمن الروسي»: الموافقة على ضرب شبه جزيرة القرم «اقتراب لنهاية العالم»

روسيا تحبط هجوما على خط السكة الحديد في شبه جزيرة القرم
بقلم حسن رمضان