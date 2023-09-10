إصابة شخص في حريق شقة بسوهاج.. والتحريات: السبب «سيجارة»

اندلعت النيران في محتويات شقة بمحافظة سوهاج، وأصيب مالكها باختناق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد نشوب حريق بشقة في أحد العقارات بدائرة قسم ثان سوهاج.

حريق في شقة

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتبين نشوب حريق في صالة شقة بالطابق الرابع، ملك «مدحت ص ع»، 59 عاما، موظف، ومقيم بمفرده بذات العنوان.

الدفع بسيارتي إطفاء

وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، ونجم عن ذلك إصابة مالك الشقة بحالة اختناق، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وتلقي الإسعافات اللازمة، وصُرح له بالخروج عقب مرور 24 ساعة.

وبسؤال مالك الشقة، أفاد بأنه حال استيقاظه من النوم فوجئ بوجود دخان كثيف داخل الشقة، واشتعال النيران بمنضدة وكراسي السفرة، وعلل سبب الحريق تركه لبقايا سيجارة مشتعلة على منضدة، نافيا الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.