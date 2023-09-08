السيطرة على حريق شقة سكنية في كرداسة دون إصابات

اندلع حريق داخل شقة سكنية بكرداسة في الجيزة دون أي إصابات أو وفيات، وجرى إخماد الحريق بإشراف اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية والعقيد ياسر يسري وكيل الإدارة ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ

تلقى النقيب يوسف عبد العاطي من قوة شرطة الحماية المدنية بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع السوق بدائرة القسم، على الفور انتقل النقيب يوسف عبد العاطي من قوة شرطة الحماية المدنية والقوة المرافقة له.

انتقال رجال المباحث

وبالانتقال تبين نشوب الحريق في غرفة النوم وامتد إلى الشقة بأكملها بسبب ماس كهربائي من تكييف غرفة النوم، وبسؤال مالك الشقة، أيد ما جاء بالفحص ولا يتهم أحدا بشيء، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.