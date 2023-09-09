نشوب حريق في شقة بالجيزة.. وإنقاذ 3 أطفال

اندلع حريق داخل شقة سكنية في أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأنقذ الأهالي 3 أطفال من الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الحي العاشر بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر والمقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة وبالانتقال تم التقابل مع مالكة الشقة، وأفادت أنها خلال وجودها في عملها تاركة أولادها الثلاثة بالشقة ورد لها اتصال تليفوني من إحدى الجيران باشتعال حريق في شقتها؛ وذلك على إثر لهو نجلها بولاعة، ما أدى إلى اشتعال النيران في أريكة الصالة.

ولم تحدث أية إصابة للأطفال، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.