سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 10-9-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 10-9-2023، استقرارًا في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليسجل 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية، وفقًا للأسعار المعلنة على المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.42 جنيه للبيع، و8.41 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك مصر إلى 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك التنمية الصناعية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت داخل بنك التنمية الصناعية سجل 8.33 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.