سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 6-9-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 6-9-2023 بالبنوك، استقرارا ملحوظا منذ بداية شهر سبتمبر الجاري حيث يبلغ سعر متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع وذلك بحسب ما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وأوضح الموقع أن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 6-9-2023 بالبنوك يبلغ 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

كما يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 8.39 جنيه للشراء و8.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي

فيما يسجل سعر الدرهم الإماراتي داخل المصرف العربي الدولي 8.39 جنيه شراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك

وعن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء داخل ميد بنك يسجل 8.43 جنيه للبيع و8.27 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

- وأعلن بنك القاهرة سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية حيث يبلغ سعر الشراء 8.38 جنيه والبيع 8.38 جنيه.