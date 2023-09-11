5 نصائح من «الهلال الأحمر» للأمهات بشأن تحضير حقيبة الطعام المدرسية

تزامنا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد في نهاية شهر سبتمبر الجاري، نشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من النصائح للأمهات بشأن تحضير حقيبة الطعام المدرسية، في إطار التعاون المشترك بين الجمعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نصائح «الهلال الأحمر» للأمهات بشأن تحضير حقيبة الطعام المدرسية خلال العام الدراسي الجديد، وفقا للصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، بموقع «فيس بوك».

5 نصائح لتحضير حقيبة الطعام المدرسية من «الهلال الأحمر»

وجهت جمعية الهلال الأحمر المصري، عددا من النصائح للأمهات بشأن تحضير حقيبة الطعام المدرسية خلال العام الدراسي الجديد، والتي جاءت كالتالي:

1- احرص على إعداد حقيبة مثالية من خلال تحضير وجبة طعام صحية ومتوازنة لطفلك.

2- اختيار الأطعمة الغنية بالألياف للمساعدة في عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع.

3- اختيار الفواكه الطازجة بدلا من المجففة.

4- اختيار العصائر الطبيعية من خلال قراءة الملصق الغذائي على العبوة الخارجية بدلا من نكتار أو شراب، والتي تحتوي على سكر مضاف.

5- اختيار خبز غني بالحبوب بدلا من الخبز الأبيض.

الوصول لأكبر عدد ممكن من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر المصري، تحرص على نشر العديد من النصائح والموضوعات المهمة، التي تهم عددا كبيرا من المواطنين، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كي تصل لأكبر عدد ممكن من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بفئاتهم وأعمارهم المختلفة.