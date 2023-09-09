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وزير التنمية المحلية: طلاء واجهات المباني على الطريق الدائري

كتب:

وائل فايز
06:06 م | السبت 09 سبتمبر 2023
وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على متابعة تطورات الأعمال التي تم إنجازها ضمن استعدادات مشروع المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه قريبا، في القطاعات الخاصة بكل من محافظتي القاهرة والجيزة، في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، وذلك فيما يتعلق بواجهات المباني، وتوزيع الألوان، وتنفيذ أعمال الزراعات، والإنارات، واللوحات الإعلانية، وغيرها من مكونات هذا المشروع الحضارى المهم.

رفع كفاءة وجهات العقارات 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية لتنفيذ طلاء العقارات ورفع كفاءة واجهاتها، والتي تقع على الطريق الدائري بالقطاعات المستهدفة، ضمن خطة تطوير الصورة البصرية لهذا الطريق باتجاه المتحف المصرى الكبير.

الهوية البصرية 

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء أجرى جولة اليوم لمتابعة أعمال تطوير الهوية البصرية على الطريق الدائري بمحافظتي القاهرة والجيزةوآخر تطورات المتحف المصرى الكبير وشاهد جانباً من الأعمال المنفذة لدهان واجهات العقارات على الطريق الدائرى.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.