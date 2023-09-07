تجهيز المركز الخدمي التكنولوجي بطما وتشغيل خدمة الإنترنت

استلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما اليوم الخميس، الأثاث الخاص بالمجمع الحكومي، وتم بدء العمل بالمجمع الخدمي وتفعيل جميع الخدمات للمواطنين.

وقالت المهندسة هويدا الشافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لـ«الوطن» أنه تم أيضا، متابعة أعمال الصرف الصحي بالجباب وشارع المقابر، والتنبيه بسرعة إنهاء الأعمال وتسوية الطرق، ووضع الأغطية الخاصة بالغرف التي تم الانتهاء من العمل بها، حرصا على أرواح المواطنين.

الانتهاء من أعمال شبكة الإنترنت بطما

وأضافت، أنه تم تركيب أعمال شبكة الإنترنت بالمركز الخدمي التكنولوجي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بمركز طما بمحافظة سوهاج، وجاري العمل بمشروع جسر الصىليبة مرورًا بالجباب.

توزيع مياه على العاملين بالمشروعات

وأوضحت أنه لا توجد أي معوقات للأعمال الجارية بمشروعات «حياة كريمة» بالمركز حتى الآن، وتم توزيع زجاجات مياه معدنية على العمال في أماكن عملهم بمشروعات حياة كريمة مقدمه من مؤسسة حياة كريمة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.