معتز خفاجي: محاميو الجماعات الإرهابية يطيلون أمد القضايا للحصول على أرباح

قال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إن محاميي الجماعات الإرهابية يحاولون إطالة أمد القضايا في المحاكم، لأنهم كانوا يحصلون على 3 آلاف جنيه عن كل جلسة يحضرونها، فكان من مصلحتهم زيادة عدد الجلسات لزيادة الإيراد.

كواليس أحكام الإعدام

وأوضح خفاجي، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: «عندما نحيل أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، فإن رأيه يكون استشاريا، وفي كل الحالات عندما تُحال قضية ما إلى المفتي يجب أن يكون هذا الأمر بموافقة الأعضاء، وحتى إن لم يوافق المفتي على حكم الإعدام، قد تحكم الدائرة بالإعدام، لأن هذا هو القانون».

قضية مسجد الفتح

كما تحدث عن قضية «مسجد الفتح» في منطقة رمسيس، قال: «القضية كانت راجعة من النقض وعُرضت عليّ.. وكانت قضية كبيرة وسخيفة، بها ضرب وقتلى وجرحى وتكسير وضرب نيران ومعتصمون احتموا بالمسجد وأغلقوه وضربوا الناس بالخارج واستغرقت وقتا وجهدا، والمتهمون قالوا كذبا، وصدرت الأحكام ضدهم، ونحن لا نظلمهم».