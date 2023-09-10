حضور جماهيري وفني يرسم ملامح فعاليات نادي السينما المستقلة

أقيمت فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، بالمركز القومي للسينما في الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كبير، وعُرض الفيلم الروائي القصير «شغف» للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير «جرسون» للمخرجة منال مغربي، وفيلم خط النار إخراج أحمد حمدي اليك.

وعقب عرض الأفلام، أُقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي، وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور، حيث حضر الندوة مجموعة كبيرة من الفنانين والسينمائيين ومن بينهم الفنان محمود فارس.

تفاصيل نشاط نادي السينما المستقلة التابع لـ«القومي للسينما»

يذكر أنّ نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما يشرف عليها الناقد السينمائي مجدي الشحرى، وأنّ نادس السينما المستقلة في القاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش السبت الثاني من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.