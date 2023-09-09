ملك المغرب يوجه بإقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال بجميع المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الملك محمد السادس، وجه بإقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال، بعد صلاة ظهر يوم غد الأحد، بجميع مساجد المملكة، وذلك ترحما على أرواح شهداء الزلزال الذي عرفته المملكة.

صلاة الغائب على شهداء زلزال المغرب

وجاء نص بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذا الخصوص: «تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه بتوجيهات من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، ستقام بجميع مساجد المملكة صلاة الغائب على شهداء زلزال المغرب غدًا الأحد».

وأضاف البيان: «أنه صلاة الغائب على شهداء زلزال المغرب ستقام بعد صلاة الظهر ليوم الأحد 24 صفر 1445 الموافق 10 سبتمبر 2023 ترحماً على أرواح شهداء الزلزال الذي عرفته بلادنا».

زلزال المغرب

ووقع مساء أمس الجمعة زلزال المغرب بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى انهيار منشآت وتصدع أخرى في مدينة مراكش، إذ تهدمت جزئيًا بعض المباني الأثرية والموضوعة على قائمة اليونسكو، ووفق الاحصائيات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية المغربية فقد جاءت حصيلة القتلي نحو 1037 شخصاً، فيما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 1200 مصاب.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن هناك نحو 300 ألف شخص تضرروا من وقوع زلزال المغرب، فيما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي الخسائر المادية بنحو 2.6 مليار دولار على الأقل.