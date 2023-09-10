الوكالة الأمريكية للتنمية: مستعدون لدعم المغرب بعد الزلزال المدمر

أفادت قناة القاهرة الأخبارية، فى نبأ عاجل لها، بأن واشنطن أعلنت أنها على استعداد لتقديم دعم كبير في مجالات البحث والإنقاذ والمساعدة الطبية.

وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وقت سابق: «نحن على اتصال وثيق مع المسؤولين المغاربة ومستعدون لتقديم المساعدة».

زلزال مدمر يضرب المغرب

يذكر أن المغرب تعرض لزلزال مدمر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، نتج عنه 2012 قتيلاً وآلاف الإصابات، فيما ما يزال المئات تحت الأنقاض وسط جهود كثيفة للإنقاذ.