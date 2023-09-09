تصرف إنساني جديد من رونالدو.. فتح فندقه بالمغرب لإيواء متضرري الزلزال

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي، بعمل إنساني جديد إذ فتح فندقه الموجود في المغرب والمعروف باسم «Pestana CR7 Marrakech» ليكون ملاذا للناجين من الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد، وأسفر عن مقتل أكثر من 1037 شخصا وإصابة 1204 جريحا، وانهيار عشرات المباني وتشرد آلاف المواطنين، بحسب ما ذكرته صحيفة «ماركا» الرياضية.

رونالدو يوفر غرفا لمتضرري الزلزال

ونتيجة لذلك، أخذ المتضررون الذهاب إلى فندق رونالدو، المصنف باسم «Pestana CR7 Marrakech» بأربع نجوم، أقل بقليل من الرفاهية ويشمل مسبحًا خارجيًا ومركزًا للياقة البدنية ومطعمًا وشرفة.

وقالت إيرين سيكساس، وهي مواطنة إسبانية، للقناة «24» الإسبانية: «كان علينا القدوم إلى منطقة مراكش الجديدة، إذ يوجد المزيد من الفنادق الفاخرة، ولقد تمكنا في الوقت الحالي الحصول على فندق كريستيانو رونالدو، الواقع في الضواحي، ويوفر غرفا للمتضريين من الزلزال».

زلزال المغرب

ضرب زلزال المغرب وكانت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر فى مقتل 1037 شخص وإصابة 1204 جريح بينهما 721 فى حالة خطرة، ويكافح فرق الإنقاذ فى البحث عن الناجين وانتشال الجثث، توقعات بزيادة عدد القتل.