«رياضة القليوبية» تطلق مبادرة لتكريم المتفوقين علميا في مراكز الشباب

نظّم مركز شباب العمار الكبرى، التابع لإدارة شباب طوخ، حفلا لأعضاء المركز، ضمن فعاليات مبادرة تكريم المتفوقين علميا من الطلاب الأوائل في الصفوف الدارسية الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية، حيث تم توزيع الجوائز العينية تقديرا لجهدهم طوال العام.

أهمية مبادرة تكريم المتفوقين علميا

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية، أهمية مبادرة تكريم المتفوقين علميا، ومواصلة تنفيذها للعام الخامس على التوالي، لما حققته من مردود قوي وفعال على أرض الواقع، وتسليط الضوء على دور مراكز الشباب فى الخدمات المجتمعية التي يقدمها المركز لرواده، وزيادة الشعور بالإنتماء لدى أبناء القرية والمدن ، وما يهدف اليه من تقدير وإعزاز بالمجتهدين والمتفوقين دراسيا، فالنهوض بالوطن لا يأتى الا بالحفاظ على ولاء النشء والشباب واستثماره وتوجيهه إلى الطريق الصحيح.

تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة

وتهدف مبادرة تكريم المتفوقين علميا بمراكز الشباب إلى التأكيد على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، والتأكيد على ان مراكز الشباب ليست لممارسة الرياضة فقط، وإنما تسعى لدمج الشباب والطلائع في الأنشطة المختلفة والمتعددة لمراكز الشباب وتوسيع قاعدة الممارسة لانشطة مراكز الشباب.