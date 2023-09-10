افتتاح أول معمل تحاليل جينية للكشف عن الأورام بـ120 مليون جنيه

قال الدكتور لواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، إنّنا نحتفل بحدث عظيم اليوم، وهو افتتاح معمل متكامل في التحاليل الباثولوجيا والجينية للكشف المبكر عن الأورام، مشيرًا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع عن كثب إنشاء هذا المعمل لرفع المعاناة على المواطنين.

تكلفته وصلت إلى 120 مليون جنيه

وأضاف اللواء بهاء الدين زيدان، أنّ تكلفة إنشاء المعمل الخاص والمتخصص في التحاليل الباثولوجيا والجينية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، تكلفته وصلت إلى 120 مليون جنيه، موضحًا أنّ التطوير الذي نراه في الملف الصحي لم نشهدها من قبل.

جاء ذلك خلال فعاليات تدشين المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وحضر التدشين عدد كبير من قيادات وزارة الصحة والسكان.

تحسين جودة الحياة للمواطن والعمل إلى توفير كل الأجهزة

وتابع اللواء بهاء الدين زيدان، بأنّ الرئيس السيسي حريص على تحسين جودة الحياة للمواطن والعمل على توفير كل الأجهزة الحديثة ومواكبة التطورات لتقديم خدمة طبية متكامله للمواطن المصري.

وأشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلى المؤتمر العالمي للصحة والسكان والذي انعقد على مدار 4 أيام متتالية في مصر تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه حدث مهم للوصول إلى حل للقضية السكانية، والتي تمثل عبئًا قويًا على أي دولة.