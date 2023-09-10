عاجل.. تحذير من طقس الساعات المقبلة في 12 محافظة.. وأمطار رعدية بسبب عاصفة دانيال

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من طقس الساعات المقبلة، إذ ناشدت المواطنين بتوخي الحذر في جميع المحافظات نظراً لتكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية بالإضافة إلى الطرق التي تربط بين القاهرة والمحافظات، كما أنه من المتوقع تعرض بعض المحافظات إلى العاصفة دانيال التي ضربت بعض الدول وسببت الفيضانات.

حالة الطقس في المحافظات

كما أشارت هيئة الأرصاد إلى أن هناك نشاطا للرياح يزاد في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر بالإضافة إلى محافظات جنوب الصعيد «الأقصر، اسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، قنا»، إذ تصل سرعة الرياح 34 كيلو متر في الساعة.

وتشير التوقعات إلى تعرض 12 محافظة هي البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، الغربية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، سيناء، وإقليم القناة (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس)، إلى شبورة كثيفة من الساعة 4 فجرا حتى 7 صباحا مما يؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحيانا.

العاصفة دانيال تتضرب مصر خلال ساعات

وتتعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى طقس غائم جزئيا على فترات متفاوتة خلال اليوم، ويكون الطقس مشمس على باقي المحافظات.

وتشير الأرصاد الجوية إلى احتمالية وصول بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية «أقصي غرب الساحل الشمالي» يوم الاثنين المقبل يصاحبها سقوط الأمطار غزيرة إلى رعدية تصل إلى 50% في مطروح والسلوم.

يذكر أن العاصفة دانيال ضربت عدد من الدول كونها سببت أضرار وخسائر كبيرة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة مع نشاط للرياح