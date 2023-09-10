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عروض مصر للطيران 2023 للدول العربية.. بينها دبي والرياض

كتب:

هبهَ وهـدان
12:06 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
مصر للطيران

مصر للطيران

عروض مصر للطيران 2023، واحدة من كلمات البحث التي كثر البحث بشأنها خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث العالمية، والتي نوهت عنها الشركة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

وتستعرض الوطن في التقرير التالي عروض مصر للطيران 2023، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على هذا النحو:

عروض مصر للطيران 2023

مصر للطيران القاهرة الكويت تبدأ من 8 آلاف و599 جنيها.

مصر للطيران المدينة المنورة تبدأ من 9 آلاف و605 جنيهات.

مصر للطيران القاهرة جدة تبدأ من 8 آلاف و238 جنيهًا.

مصر للطيران القاهرة بيروت تبدأ من 6 آلاف و726 جنيهًا.

مصر للطيران القاهرة الرياض تبدأ من 8 آلاف و685 جنيها.

مصر للطيران القاهرة أبوظبي تبدأ من 8 آلاف و815 جنيها.

مصر للطيران القاهرة الشارقة تبدأ من 9 آلاف و37 جنيها.

مصر للطيران القاهرة دبي تبدأ من 10 آلاف و95 جنيها.

مصر للطيران القاهرة البحرين تبدأ من 7 آلاف و926 جنيها.

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