فرحة عارمة بعد وصول أولى رحلات «مصر للطيران» إلى مطار بورتسودان

قال محمد إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بورتسودان، إنّ هناك فرحة عارمة في المدينة بسبب وصول أولى رحلات شركة مصر للطيران إلى مطار بورتسودان، مشيرًا إلى أنه ثاني أكبر مطار في السودان.

طائرة تحمل على متنها 21 راكبا

وأضاف «إبراهيم»، في رسالة على الهواء، أن هذه الطائرة تحمل على متنها 121 راكبا، وتحمل رقم 865، وهناك فرحة كبيرة من قبل السودانيين بعودة الطيران المصري إلى السودان.

عزلة كبيرة في المجال الجوي السوداني بسبب الحرب

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بورتسودان: «طيلة الـ5 أشهر كانت هناك عُزلة كبيرة في المجال الجوي بسبب اندلاع الحرب، التي أدت إلى توقف الحياة بصورة كاملة، ولا سيما مطار الخرطوم الذي مازال متوقفا حتى هذه اللحظة بسبب الاضطرابات الأمنية».

وأكد: «مطار الخرطوم الآن استأنف الناقل الوطني المصري أعماله اليوم، وهذا التدشين يمثل نقلة كبيرة في المجال الجوي، وبخاصة أن هناك ارتياح كبير من قبل المواطنين السودانيين والركاب الذين تحدثوا معه حيث إن حركة الطيران بين مصر وبورتسودان ستسهل الكثير من المعاناة التي كان يعانيها السودانيون».