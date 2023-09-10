عاجل.. «الأرصاد»: ليبيا تشهد يوما عصيبا بعد وصول العاصفة دانيال

أكدت الهيئة العامة للأرصاد، أن العاصفة دانيال وصلت إلى السواحل الليبية، وتشهد حاليًا هطول أمطار غزيرة يصاحبها عواصف رعدية، ونشاط للرياح بسرعات كبيرة، مع اضطراب الملاحة البحرية نظرًا لارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار.

العاصفة دانيال مستمرة لمدة 48 ساعة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنّ ليبيا ستمر، اليوم، بيوم عصيب بعد وصول العاصفة دانيال إلى سواحلها، إذ يستمر تأثيرها لمدة 48 ساعة مقبلة، كما تم رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة.

وأضافت الأرصاد، أن بقايا العاصفة دانيال، ستصل غدًا الاثنين إلى غرب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار بعدما تفقد العاصفة معظم قوتها على الأراضي الليبية.

العاصفة دانيال تضرب السواحل المصرية

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّه مع وصول العاصفة دانيال إلى السواحل الغربية المصرية، ستكون بالفعل انخفضت معظم قواتها، لذا فإن تاثيرها لن يكون عنيفا على السواحل المصرية، حيث كمية الأمطار ستكون أقل، فى حين الأمطار ستكون بين غزيرة ومتفاوتة الشدة على سواحل السلوم ومطروح، وتقل شدتها مع توغلها في السواحل المصرية غدا الاثنين.

ما إعصار دانيال؟

ومن المعروف أنّ إعصار دانيال يعتبر ثاني أقوى إعصار في موسم الأعاصير، والذي يتكون في المحيط الهادي، وكان السبب في حدوث موجة استوائية قبالة سواحل المكسيك في وقت سابق، وهو يتحرك دائما باتجاه الغرب، وتزداد سرعته بثبات ليصل إلى ذروته برياح تبلغ سرعتها 150 ميلا في الساعة.