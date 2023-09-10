«الأرصاد» تحذّر من عاصفة يونانية: «دانيال» تصل إلى مصر بسحب ممطرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر عدّة مناطق ومدن بالعاصفة الممطرة دانيال، القادمة من الشواطئ الليبية خلال الساعات المقبلة، يصاحبها رياح وتكاثر للسحب العالية والمتوسطة والمصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة وبكميات مختلفة، وفقا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية.

مدن مصرية معرضة لتاثير العاصفة دنيال

وأضافت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ العاصفة دانيال أثرت بشكل كبير على المدن الساحلية اليونانية، وانتقلت في الساعات الأخيرة إلى الشواطئ الليبية، وعملت على ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة البحرية، وكميات كبيرة من الأمطار الغزيرة والرعدية، ويُتوقع أن تنكسر حدتها بعض الشيء عندما تصل إلى السواحل المصرية، خاصة السواحل الغربية للبلاد ومحافظة مطروح، ومدينتي السلوم والضبعة، وقد يمتد تأثيرها إلى سيدي براني والعلمين.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية وفقا للأرصاد الجوية.

- القاهرة 37 - 36.

- العاصمة الإدارية 37 - 36.

- بنها 38 - 36.

- دمنهور 37 - 36.

- وادي النطرون 36 - 37.

- كفر الشيخ 37 - 36.

- المنصورة 37 - 36.

- الزقازيق 37 - 37.

- شبين الكوم 37 - 36.

- طنطا 37 - 36.

- دمياط 33 - 34.

- بورسعيد 33 - 34.

- الإسماعيلية 37 - 36.

- السويس 37 - 36.

- العريش 33 - 34.

- رفح 33 - 33.

- رأس سدر 38 - 37.

- نخل 38 - 34.

- كاترين 31 - 34.

- الطور 33 - 36.

- طابا 33 - 34.

- شرم الشيخ 38 - 41.

- الإسكندرية 34 - 34.

- العلمين الجديدة 33 - 33.

- مطروح 31 - 33.

- السلوم 33 - 33.

- سيوة 36 - 36.

- رأس غارب 38 - 41.

- الغردقة 38 - 41.

- سفاجا 37 - 40.

- مرسى علم 38 - 41.

- شلاتين 39 - 42.

- حلايب 35 - 38.

- أبو رماد 35 - 38

- رأس حدربة 36 - 39.

- الفيوم 35 - 37.

- بني سويف 34 - 36.

- المنيا 35 - 37.

- أسيوط 35 - 37.

- سوهاج 36 - 38.

- قنا 40 - 41.

- الأقصر 41 - 42.

- أسوان 41 - 42.

- الوادي الجديد 39 - 40.

- أبو سمبل 41 - 42.