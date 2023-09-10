افتتاح معرض «أهلا مدارس» في العريش بتخفيضات تصل لـ30%

افتتحت الغرفة التجارية بشمال سيناء، بالتنسيق مع مديرية التموين، معرض «أهلا مدارس»، والذي يقام بشكل سنوي كل عام لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

افتتاح المعرض في وسط مدينة العريش

وقال عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية في شمال سيناء، في بيان، إن المعرض تم أفتتاحه امام حديقة القصاص، في المكان المخصص له كل عام، وفي نفس التوقيت.

وأضاف «مطر»، أن المعرض يوفر المستلزمات الدراسية، سواء الكراريس أو الملابس، أو الأدوات الكتابية بأنواعها، بتخفيضات تصل الى 30%، موضحا التنسيق مع كبار التجار، للبيع بسعر الجملة، وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بتلاميذ المدارس.

حملات تموينية لمراقبة الأسعار

بدورها، أعلنت مديرية التموين بشمال سيناء، في بيان، أن معرض أهلا مدارس عبارة عن عدة باكيات، وقد قام مجلس المدينة بتخصيص المكان، وتوصيل التيار الكهربائي، وتوزيع الأماكن بالتنسيق مع كبار التجار من المتقدمين للمعرض، وأن الهدف منه الوقوف بجانب محدودي الدخل.

وأشار بيان المديرية إلى شن حملات تموينية متكررة يوميا، لمراقبة بيع التجار والسلع، بالمعارض وخارجها، لمنع ارتفاع الأسعار عن الأسعار المحددة، أو التلاعب بالأسعار، سواء في العريش أو بئر العبد، والشيخ زويد، وأسواق وسط سيناء.