رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الداخلية» تكشف حقيقة تعرض سيدة للابتزاز في مصر الجديدة

كتب:

الوطن
12:52 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

استدعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إحدى السيدات، مسئولة بإحدى الشركات، مقيمة بالقاهرة، ادعت عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتعرضها لمحاولة سرقة من قبل أحد الأشخاص أثناء قيادتها سيارتها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبسؤالها قررت أنها حال سيرها بالسيارة قيادتها بدائرة قسم مصر الجديدة بالقاهرة، صدمت أحد الأشخاص يسير على قدميه، فاستمرت في القيادة ورفضت التوقف ظنا منها بتعرضها لواقعة نصب أو ابتزاز مادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

مصرع شخص صعقا بالكهرباء أثناء محاولة سرقة شقة في القطامية

مصرع مسجل خطر وإصابة 4 آخرين أثناء محاولة سرقة «توك توك» في المنوفية

ضبط شخصين بتهمة محاولة سرقة كابل أبراج هواتف محمولة في الخليفة

كشف ملابسات استغاثة سيدة من محاولة سرقة بعين شمس.. «الحرامي غلط في الشقة»
بقلم الوطن