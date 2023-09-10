«الداخلية» تكشف حقيقة تعرض سيدة للابتزاز في مصر الجديدة

استدعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إحدى السيدات، مسئولة بإحدى الشركات، مقيمة بالقاهرة، ادعت عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتعرضها لمحاولة سرقة من قبل أحد الأشخاص أثناء قيادتها سيارتها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبسؤالها قررت أنها حال سيرها بالسيارة قيادتها بدائرة قسم مصر الجديدة بالقاهرة، صدمت أحد الأشخاص يسير على قدميه، فاستمرت في القيادة ورفضت التوقف ظنا منها بتعرضها لواقعة نصب أو ابتزاز مادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.