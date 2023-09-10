انطلاق الدراسة بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد (صور)

انطلق العام الدراسي 2023-2024، بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد pYp2، وpyp3، على أن تبدأ باقي المراحل بالمدرسة غدا الأثنين 11 سبتمبر.

بدء الدراسة بالمدرسة المصرية الدولية

ونظمت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، احتفالية لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد 2023-2024، في أول أيام انطلاقه، وسط حالة من البهجة والسرور بين الطلاب وأولياء الأمور.

الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ..30 سبتمبر

فيما ينطلق العام الدراسي 2023-2024 بالمدارس الحكومية والرسمية اللغات والخاصة عربي ولغات يوم 30 سبتمبر، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم:-

- بدء الدراسة الفصل الدراسي الأول: 30 سبتمبر 2023 وتستمر حتى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 وتستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.