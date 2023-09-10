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ضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

كتب:

نظيمة البحراوي
12:03 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
حملات بالشرقية

حملات بالشرقية

تمكنت إدارة تموين مركز ههيا في محافظة الشرقية، من ضبط سيارة على الطريق الدائري محملة بـ200 جوال سكر سائب.

وتبين أن زنة الجوال الواحد 50 كيلوجراما، بإجمالي كمية مقدارها 10 أطنان سكر مجهول المصدر، وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدر حيازته، وتم تحرير المحضر رقم 13665 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات في أحد المخازن على ذمة المحضر.

تكثيف الحملات التموينية

وكلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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