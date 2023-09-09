ضبط 27 مخالفة تموينية في حملات على أسواق ومخابز الدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام إدارة الرقابة التموينية بالدقهلية، بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز، وتمكنت من تحرير نحو 27 محضرا، مع التحفظ على المخالفات التموينية بعد ضبطها.

حملات تموينية في طلخا والمنصورة

وأشار وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في بيان، إلى أن الحملات التموينية جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الرقابة التموينية على المخابز ومتابعة مدى جودة الخبز المعروض للمواطنين ومواجهة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم.

وأوضح أنه جرى عمل الحملات في مركزي طلخا والمنصورة، وأسفرت عن ضبط الآتي:

- 14 محضر نقص وزن خبز.

- 4 محاضر تصرف في إجمالي 43 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

- 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- محضر عدم وجود ميزان معتمد.

- محضر تجميع 89 بطاقة تموينية ذكية.

- محضر تجميع 6 شكائر دقيق بلدي.

- 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، بإجمالي 27 مخالفة تموينية.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المحاضر على النيابة العامة.