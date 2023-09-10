مرتدية زي حتشبسوت.. «كريستينا» تغني بالهيروغليفي لتنشيط السياحة بالغردقة

عشقت مصر وترابها واشتاقت لرائحة الأجداد الفراعنة وهي تملك صوتا عذبا جذابا وملامح فرعونية جميلة، فارتدت الزي الفرعوني المستوحي من النقوش والرسومات الموجودة على جدران المعابد والذي يشبه فستان الملكة حتشبسوت وأطلقت لنفسها العنان لتغني باللغة الهيروغليفية التي حفظتها عن ظهر قلب حبا في مصر الفراعنة.

زي حتشبسوت على شواطئ الغردقة

ظهرت الفتاة الجميلة كرستينا كرم تبدع على شواطئ الغردقة في منطقة مكادي بين مجسمات الأهرامات والمعابد لتغني باللغة الهيروغليفية لنشيط السياحة على شواطئ الغردقة وهي ترتدي الزي الفرعوني كملكة من ملكات العصر الفرعونى بملامح أخاذة وجمال حاد وشكل أنثوي جميل بفستان أبيض وتسريحة شعر من العصر الفرعونى مثل الذى نراه فى التماثيل المنحوتة والنقوش والرسومات الموجودة على جدران المعابد.

الغناء باللغة الهيروغليفية

تشير كريستينا كرم، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أهمية القوة الناعمة في المشاركة المجتمعية فهي أبدعت في الغناء باللغة الهيروغليفية بغرض تنشيط السياحة والتأكيد على قضية الهوية المصرية والاعتزاز ببلادنا وتراث أجدادنا.

وتؤكد كريستينا على عشقها لتراب مصر وتفخر بأنها مصرية ومن رائحة أجدادها الفراعنة، لافتة إلى أنها شاركت في مبادرات لتنشيط السياحة مثل مبادرة «مصر تستحق».

وتوضح كرستينا أنها تعلمت اللغة الهيروغليفية أثناء دراستها في الكلية واختارت الدراسة لقسم الهيروغليفي لحبها لمصر والفراعنة فهي خريجة بكالوريوس سياحة وفنادق قسم الإرشاد السياحى، مؤكدة أنها «الأولى» على دفعتها امتياز مع مرتبة الشرف وتفخر دائما بهويتها المصرية.

الحضارة الفرعونية تجذب سياح العالم

ومن جانبه، أشار بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أن الحضارة الفرعونية تجذب سياح العالم، لافتاً في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السياح لديهم شغف بالفراعنة ودائمًا حب معرفة تفاصيل حياتهم وأسرارهم وطريقة ملابسهم واللغة الهيروغليفية، مؤكدًا أن كل ما هو فرعوني يجذب سياح العالم.