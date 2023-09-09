«الغردقة لسينما الشباب» يختار تمثال توت عنخ آمون رمزا لجوائز النسخة الأولى

اختارت إدارة مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، تمثال الملك توت عنخ آمون ليكون بمثابة أوسكار، جوائز دورته الأولى، والمقرر إقامتها في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وقال رئيس مهرجان الغردقة، إن اختيار تمثال الملك الأشهر في تاريخ مصر الفرعونية ليكون جائزة مهرجان سينما الشباب، يأتي باعتباره الفرعون الشاب، والذي حكم مصر وهو في سن التاسعة، فضلا عن كونه الفرعون الذي أثار دهشة العالم سواء بدراما صعوده للعرش ورحيله مبكرا وهو في سن 19 عاما إثر حادث أحاط به كثير من الغموض، أو بقصة اكتشاف مقبرته كاملة قبل 100 عام في وادي الملوك بالاقصر.

توت عنخ آمون رمز الشباب في مهرجان الغردقة

وأشار رئيس المهرجان إلى أنه تم اختيار نسخة طبق الأصل من تمثال توت عنخ أمون «الكا»، والتي تم تنفيذها على يد خبراء المجلس الأعلى للآثار.

جوائز المهرجان

وقال الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان، إن تمثال توت عنخ آمون يمنحه المهرجان للفائزين بجوائز مسابقاته الثلاث، أفلام الطلبة والأفلام القصيرة والمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، حيث يمنح ثلاث جوائز في كل مسابقة، ذهبية، وفضية، وبرونزية، إضافة إلي أربعة جوائز إبداع تمنحها لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل سيناريو وأفضل إخراج.

فيما يمنح المهرجان جائزة خضراء لأفضل فيلم يعالج قضية تتعلق بالبيئة.

وأوضح المدير الفني للمهرجان، أنه تم اختيار قناع توت عنخ أمون والذي يتم اهدائه للمكرمين في حفل الافتتاح.