تنظيم قافلة طبية مجانية في مركز شباب صروة بكفر الشيخ

استقبل مركز شباب صروة التابع لإدارة شباب قلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، قافلة طبية، بإشراف مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تخصصات متعددة في القافلة الطبية

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ فعاليات القافلة تضمنت الفحص على أيدي أساتذة بجميع التخصصات منها «العظام - الرمد - الباطنة - الأنف والأذن والحنجرة - الجلدية - الأطفال»، وكذلك التحاليل الطبية للكشف على الأنيميا والسكر، بالإضافة إلى توفير القافلة للعديد من الأدوية الطبية المجانية من قبل الإدارة العامة للشئون الطبية.

تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين

وأضاف «محروس»، أنّ مراكز الشباب استقبلت أيضاً الحملات الطبية لمبادرة «100 مليون صحة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكداً استعداد مراكز الشباب لاستقبال المواطنين والقوافل الطبية في إطار تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

وتأتي تلك الفعاليات بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، والقافلة الطبية بمركز صروة، ومتابعة محمود الدوح، مدير إدارة شباب قلين، وفريق عمل مركز الشباب.