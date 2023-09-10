عاجل.. هزة أرضية جديدة تضرب جنوب غربي مراكش (صور)

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم، رصد هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل على بعد 77 كيلومترا جنوب غربي مدينة مراكش في الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

لقطات جوية لزلزال المغرب

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن هذا الزلزال هو التاسع الذي يشعر به المغرب، خلال الـ35 ساعة الماضية.

كما أظهرت لقطات جوية حجم الدمار في مركز زلزال المغرب، الذي راح ضحيته الآلاف بين قتلى وجرحى.

تفاصيل زلزال المغرب

من جهتها قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب، في وقت متأخر من مساء الجمعة، يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز، على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب مراكش.

وأضافت الهيئة الأمريكية أنّ قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة عندما وقع الساعة 11:11 مساء بالتوقيت المحلي للمغرب، مع هزة استمرت عدة ثوان.

ولفتت إلى أنّ مركز زلزال المغرب كان على عمق 18 كيلومترًا تحت سطح الأرض، في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق 8 كيلومترات، وفي كلتا الحالتين، فإن مثل هذه الزلازل السطحية أكثر خطورة.