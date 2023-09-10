هل تصل عاصفة التنين مجددا إلى مصر؟.. شهدتها البلاد قبل 4 سنوات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بعودة العاصفة التنين إلى مصر في فصل الخريف القادم، والذي يبدأ بعد أقل من أسبوعين، وتحديدا السبت 22 سبتمبر.

كل ما تريد معرفته عن العاصفة التنين

وترصد السطور التالية، كل ما تريد معرفتة عن العاصفة التنين التى سبق وتعرضت لها مصر منذ نحو 4 سنوات، في 24 أكتوبر 2019، حيث شهدت مصر سقوط أمطار غزيرة بكميات كبيرة على جميع أنحاء الجمهورية، وعلى مدار 24 ساعة متواصلة.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، فإنّ منخفض التنين أو ما أطلق عليه إعلاميا منخفض التنين، نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى وما يتبعه من تقلبات جوية ومناخية مختلفة، ويواجه منخفض بارد قادم على سطح البحر المتوسط من جنوب أوروبا، ويترتب عليه انخفاض درجات الحرارة، وتكاثر السحب العالية والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار بكميات غزيرة.

العاصفة دانيال

هذا وفى سياق أخر، أكدت الأرصاد الجوية، أنّ العاصفة دانيال ستصل إلى مصر صباح الغد، وستكون السواحل الغربية للبلاد هي الأكثر تاثرا بها، حيث تشهد تكاثر للسحب الممطرة على السواحل الغربية للبلاد، تضعف كلما اتجهت للداخل.