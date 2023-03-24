«الأرصاد» تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة التنين

تداول البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تعرض البلاد لـ عاصفة التنين التي شهدتها البلاد في مثل هذا الشهر من عام 2020، وهو ما أمر أثار الرعب لدى البعض حيث ظلت الأمطار تتساقط لفترات طويلة دون انقطاع لتصبح واحدة من أعنف العواصف التي تعرضت لها البلاد.

عاصفة التنين غير واردة

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، فإن فكرة تعرض البلاد لـ عاصفة التنين غير وارد وأن ما يحدث يومي الجمعة والسبت نتيجة التقلبات الجوية لن يصل للعاصفة المذكورة.

وحذرت الأرصاد المواطنين، إذ تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى بداية تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد ( السلوم - سيدى برانى - مطروح) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة والتي تزداد غزاره أحيانا.

وذكرت أنه من المتوقع أن تمتد السحب الرعدية الممطرة لتشمل باقى السواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت ويكون الوجه البحرى تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة ابتدأ من فترات المساء.

وأكدت أن حالة الطقس اليوم الجمعة على محافظات القاهرة الكبرى، فإنها على موعد مع الأمطار الرعدية تكون متوسطة الشدة خلال فترات الليل، لافتة إلى أن ذروة الحالة الجوية وسقوط الأمطار يكون خلال هذه الليلة حتى يوم السبت الموافق 25 مارس 2023.

درجات الحرارة اليوم الجمعة ثاني أيام رمضان

العظمى في القاهرة 28 والصغرى 15.

العظمى في العاصمة الإدارية 29 والصغرى 16.

العظمى في أكتوبر 29 والصغرى 16.

العظمى في بنها 28 الصغرى 15.

العظمى في دمنهور 29 الصغرى 15.

العظمى في وادي النطرون 29 الصغرى 14.

العظمى في كفر الشيخ 28 الصغرى 15.

العظمى في المنصورة 28 الصغرى 16.

العظمى في الزقازيق 29 الصغرى 16.

العظمى في شبين الكوم 28 الصغرى15.

العظمى في طنطا 28 الصغرى16.

العظمى في دمياط 28 الصغرى15.

العظمى في بورسعيد 27 الصغرى14.

العظمى في الإسماعيلية 29 الصغرى13.

العظمى في السويس 29 الصغرى13 .

العظمى في العظمى في العريش 30 والصغري 15.

العظمى في رفح 29 الصغرى14.

العظمى في رأس سدر 28 الصغرى13.

العظمى في نخل 29 الصغرى07.

العظمى في كاترين 20 الصغرى09.

العظمى في الطور 26 الصغرى13.

العظمى في طابا 25 الصغرى14.

العظمى في شرم الشيخ 29 الصغرى 17.

العظمى في الإسكندرية 22 الصغرى 15.

العظمى في العلمين الجديدة 21 الصغرى 14.

العظمى في مطروح 21 الصغرى 14.

العظمى في السلوم 25 الصغرى 13.

العظمى في سيوة 29 الصغرى 16.

العظمى في رأس غارب 27 الصغرى 16.

العظمى في الغردقة 28 الصغرى 15.

العظمى في سفاجا 26 الصغرى 15.

العظمى في مرسى علم 28 الصغرى 16.

العظمى في شلاتين 29 الصغرى 17.

العظمى في حلايب 28 الصغرى 16.

العظمى في الفيوم 31 والصغرى 14.

العظمى في بني سويف 30 الصغرى 13.

العظمى في المنيا 30 الصغرى 10.

العظمى في أسيوط 31 الصغرى 12.

العظمى في سوهاج 31 الصغرى 13.

العظمى في قنا 32 الصغرى 16.

العظمى في الأقصر 32 الصغرى 17.

العظمى في أسوان 33 الصغرى 17.

العظمى في الوادي الجديد 35 الصغرى 16.

العظمى في أبو سمبل 34 والصغرى 14.

العظمى في أبو رماد 25 الصغرى 16.

العظمى في رأس حدربة 27 الصغرى 17.