فعاليات مبادرة «أنت الحياة» في برج العرب بالإسكندرية.. خدمات طبية وفرص عمل

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن مبادرة «أنت الحياة» التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجآ بقرى ونجوع مدينة برج العرب، تهدف إلى تقديم خدمات متنوعة للمواطنين بالمجان، وكذلك أنشطة ترفيهية للأطفال، فضلا عن ممارسة الرياضة للشباب.

وذكر المحافظ لـ«الوطن»، أن المبادرة أخذت في الاعتبار الفئات المستهدفة، حيث تقدم تقدم لها كل الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية بالمجان، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، وسداد ديون الغارمين والغارمات.

توافد آلاف المواطنين على المبادرة

وأشار «الشريف» إلى أن توافد آلاف المواطنين على مقر المبادرة يؤكد حسن اختيار المكان والتوقيت والفئة المستهدفة، حيث تبدأ الفعاليات اليوم حتى 15 سبتمبر الجاري.

أنشطة للأطفال

وأضاف «الشريف»، أن المبادرة لم تنس الأطفال، وتم تنظيم مسابقات رياضية وألعاب وتلوين، إلى جانب تواجد لجنة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لاستخراج شهادات محو الأمية بشكل فوري، بعد إجراء الامتحان اللازم، مع تواجد سيارة لاستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان للمواطنين.