الكشف على 370 مريضا في قافلة طبية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الصفا مركز تمي الأمديد، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وشملت 6 عيادات، وجرى الكشف على 370 مريضا.

وأكد «مكين» في بيان له، أنه تم تنظيم القافلة الطبية بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذا لتوجيهات محافظة الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

توقيع الكشف على المواطنين بالدقهلية

وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه جرى توقيع الكشف على 370 مريضا، «باطنة 75، الصدر 50، الأطفال 75، النساء وتنظيم الأسرة 50، الجلدية 50، الأسنان 70»، كما تم إجراء 65 تحليلا مختلفا للمرضى، وفحص 35 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والدم ونحو 40 حالة اعتلال كلوي.

توفير الخدمات الطبية في القرى النائية

وجاءت القافلة بهدف الكشف على المواطنين بالأخص في القرى والمناطق النائية، وتوفير كل الخدمات الطبية، والعلاج اللازم للمواطنين.