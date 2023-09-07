متى يحق للفتاة أن ترث معاش أخيها حال وفاته؟.. التضامن تجيب

في كثير من الأحيان تتعرض الفتيات إلى مواقف متعددة تجعلها في حاجة إلى الحصول على معاش شهري، حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها من متطلبات الحياة.

وتسأل الكثير من الفتيات عن إمكانية حصولهن على معاش الأخ المتوفى في حالة احتياجاها لذلك، وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط الواجب توافرها في المستفيدين من المعاش الخاص بالمتوفى، ومن بينهم الأخت، وجاءت تلك التفاصيل والشروط كالتالي:

الفئات المتاح لها الحصول على المعاش

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات التي يحق لها إرث المعاش الخاص بالمتوفى ومن بينها الأخوات، وجاءت شروط حصول الأخوات على الميراث كالتالي:

- يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات توافر شروط استحقاق الأبناء والبنات حسب الأحوال، بالإضافة إلى شروط الإعالة الآتية​:

1- ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.

‌2- ألا يكون للأخ أو الأخت دخل من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​.

3- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه، أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.