عزيز مرقة يكشف لـ«الوطن» سبب عدم ظهور زوجته عبر السوشيال ميديا

كشف الفنان عزيز مرقة، تفاصيل خاصة بحياته الشخصية وسبب إبعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال ندوته التي أقيمت في جريدة الوطن وتم تكريمه خلالها.

عزيز مرقة يتحدث عن حياته الخاصة

قال عزيز مرقة: «أنا رجل متزوج ولدي ولد يدعى زيد وبنت تدعى جود وحياتي بين الأردن وأمريكا، وأمريكا كانت اختيارا موفقا بالنسبة لابني لأنه مميز في دراسته فهو ملم بالعلوم والرياضيات والتكنولوجيا بشكل كبير وهذا جعل الحكومة هناك ترى فيه هذه الموهبة ويضموه إلى برنامج خاص».

أما عن إبعاد زوجته عن الظهور على السوشيال ميديا فقال عزيز مرقة: «السبب ليس مني ولكنها رغبة زوجتي فقد تحدثت معها كثيرا في هذا الأمر إذا كانت تحب الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها رفضت ولذلك احترمت قرارها ورغبتها فنحن شخصيات مختلفة أنا أحب النزول إلى الشارع والتفاعل مع الجمهور ولكن هي تتسم بالعقل والحكمة والهدوء أكثر مني، وهي أيضا شريكة معي في نجاحي ووصولي إلى هنا الآن وتفهم جيدا في الموسيقى».