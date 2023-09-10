عزيز مرقة يكشف كواليس لقائه بالفنانة منى زكي: أنا من محبيها

ظهر الفنان عزيز مرقة مؤخرا مع الفنانة منى زكي على مسرح sold out، وكشف كواليس لقائهما خلال ندوة خاصة له بجريدة «الوطن».

عزيز مرقة يتحدث عن علاقته بالفنانة مني زكي

وقال عزيز مرقة «أنا بحب منى زكي كتير، وهي مثقفة جدا وفنانة كبيرة ومبادرة في العمل الاجتماعي والخيري وغيره، وأنا بشكل عام محب لها كفنانة».

وتابع مرقة إن لقائه بها كان واحدا من الأحداث التي حققت أصداء قوية للغاية داخل عائلته، قائلا: «كانت منى زكي موجودة في حفلة sold out اللي تم تقديمه على واتش ات، وكانت عاوزة تحضر أغنيتين أو تلاتة من فقرتي وبعد كدا تخرج، والحقيقة إن فضلوا يفكروا ازاي ممكن تخرج لأن صعب تخرج من عند الجمهور هيحصل فوضى وأنا بغني، فقرروا إنها تطلع عندي على المسرح، وطبعا دي كانت حاجة حلوة جدا بالنسبالي».