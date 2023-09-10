مصدر: معابد الكرنك بالأقصر تستقبل 7 آلاف زائر في يوم واحد

شهدت معابد الكرنك بالأقصر، اليوم الأحد، استقبال 7000 آلاف زائر، من مختلف الجنسيات، مدفوعة برحلات اليوم الواحد القادمة من مدينة الغردقة، بحسب مصدر مسؤول بمديرية الآثار والسياحة في الأقصر.

تسهيلات لزيادة معدلات السياحة

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن أبرز الجنسيات التي زارت المعبد كانت الإسبانية، والفرنسية، والصينية، والكندية، والمجرية، والأوكرانية، والأمريكية، والهندية، والبولندية، ومعظمهم قادمون من الغردقة، مؤكدا أن وزارة الآثار قدمت مجموعة من الحزم والتسهيلات، وتخفيضات في أسعار التذاكر، لتشجيع السائحين على زيارة المناطق الأثرية، خصوصا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

أفضل المواسم السياحية

وأشار المصدر إلى أن الموسم السياحي الحالي يعتبر أفضل المواسم السياحية التي مرت على الأقصر منذ أعوام، إذ تخطت فيه نسب الإشغال مستويات قياسية في الفنادق العائمة والثابتة، حيث كان من المعتاد أن يكون الإقبال في فصل الصيف ضعيفا مقارنة بالموسم الشتوي، لكن الموسم الصيفي هذا العام جاء مخالفا للتوقعات.

وتابع: الانتعاشة السياحية التي شهدتها الأقصر، جاءت بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي، وافتتاح العديد من المشروعات الاثرية والسياحية، والتي كان أبرزها طريق الكباش والذي حقق دعاية سياحية عالمية لعاصمة السياحة العالمية.