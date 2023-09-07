«تضامن السويس» تهدي 15 كرسيا متحركا لذوي الهمم

أقامت مديرية التضامن الاجتماعي، احتفالية اليوم الخميس، لتوزيع وتسليم 15 كرسي متحرك كهربائي، لذوي الهمم، من الأسر الأولى بالرعاية.

وجرى تنظيم الاحتفالية بالشاطئ العام، بإشراف مديرية التضامن، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بحضور أحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورؤساء الجمعيات الخيرية ومديرة مديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيع 15 كرسيا متحركا كهربائيا على ذوي الهمم من الأسر الأولى بالرعاية، استكمالًا لما تم توزيعه من كراسي متحركة كهربائية خلال الفترة السابقة.

السكرتير العام المساعد يوجه الشكر للمؤسسات الخيرية

وخلال الاحتفالية وجه السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، الشكر لمديرية التضامن والمؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية لما يبذلونه من جهد لتحقيق التمكين الاقتصادي والتكافل الاجتماعي، ورفع المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين الأكثر احتياجا، و ذلك في إطار «مبادرة حياة كريمة».

وتقدمت أميمة رفعت، بالشكر والتقدير للواء عبدالمجيد صقر، على دعمه الدائم والمستمر لذوي القدرات الخاصة.

فرحة أسر ذوي الهمم بالكراسي المتحركة

وأعرب أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة، عن سعادتهم بالكراسي، موجهين الشكر لمحافظة السويس والدولة على رعايتها.