الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي.. اعرف الخطوات بالتفصيل

خدمات إلكترونية عدة، أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، ومنها الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي، لجميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي، وعددهم نحو 5.2 ملايين أسرة، أى 22 مليون مواطن.

ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، فهناك عدد من الشروط يجب توافرها لدى المواطن، للاستفادة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، ومنها استيفاء بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة، وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي، وفقا للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر هذا الرابط.

2- اختيار «الاستعلام عن تكافل وكرامة».

3- الضغط على «استعلم عن نتيجتك».

4- تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص له.

5- فور تسجيل الرقم القومي، سيظهر لك نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 سواء سارية أو متجمدة.

موعد صرف تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023

وخلال هذه الأيام ينتظر المستفيدون من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موعد صرف تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023، وعددهم نحو 5.2 مليون أسرة، بإجمالي 22 مليون مواطن، وفقا لإحصائيات وزارة التضامن الاجتماعي، والمقرر صرفه منتصف الشهر الجاري، أي خلال أيام.