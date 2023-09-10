«My Big Fat Greek Wedding 3» يحقق 3.7 مليون دولار في أول يوم بدور السينما

نجح فيلم «My Big Fat Greek Wedding 3» في تحقيق إيرادات بلغت 3.7 مليون دولار في أول أيامه بدور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، ليأتي في المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر الأمريكي بعد فيلم الرعب «The Nun II» الذي احتل المركز الأول.

يعتبر الفيلم الجزء الثالث من سلسلة أفلام «My Big Fat Greek Wedding» تأليف وإخراج نيا فاردالوس، ويجمع في بطولته عدد من النجوم من بينهم فاردالوس، جون كوربيت، لويس مانديلور، إيلينا كامبوريس، جيا كاريدس، جوي فاتون، ليني كازان، وأندريا مارتن.

تفاصيل فيلم «My Big Fat Greek Wedding 3»

تتناول أحداث فيلم «My Big Fat Greek Wedding 3»، حول عائلة «بورتوكالوس» التي تخوض رحلة إلى اليونان من أجل لم شمل الأسرة بعد وفاة الجد، وتم تصوي في الفترة من 22 يونيو إلى 10 أغسطس 2022 في العاصمة اليونانية أثينا.

تمّ تقديم الجزء الأول من الفيلم من إخراج جويل زويك في عام 2002، وحقق الفيلم وقتها إيرادات 368 مليون دولار، بينما تم طرح الجزء الثاني في 2016 بعد مرور 14 من إصدار الجزء الأول من إخراج كيرك جونس، ولكن لم يحقق الفيلم سوى 90 مليون دولار.