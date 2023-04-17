وزيرة البيئة تعقد اجتماعا مع أحد المستثمرين لتنظيم مارثون عالمي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعاً عبر خاصية الفيديو كونفرانس وأحد مستثمري القطاع الخاص لبحث تنظيم مارثون عالمي بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، من مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك استكمالا لمشاوراتها لدعم الاستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية، وبحضور قيادات الوزارة المعنية.

طرح أنشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على أهمية طرح أنشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية.

وقدم المستثمر مقترح لإقامة النسخة المصرية لسباق الرمال بمحمية وادى الريان مشيرا انه مارثون وسباق رياضي عالمي لمسافة حوالى 120كم يقام لمدة أربعة أيام في الصحراء ويهدف إلى الترويج ودعم السياحة البيئية في وادي الريان وقد تم تنظيمه لأول مرة منذ 40 عاما بالمغرب ويتم تكراره بالعديد من الدول وله شهرة عالمية واسعة ويذاع عبر القنوات التلفزيونية العالمية ومنصات البث الرقمي ومن المتوقع حضور 300 مشارك من جنسيات مختلفة في النسخة الأولى منه بمصر ويقام الحدث تحت رعاية عدد من الوزارات على أن يتم تنظيمه بالتعاون مع أحد الشركات الفرنسية المتخصصة في الدعاية و التسويق، كما تضمن الاجتماع عرض فيلم قصير عن السباق ودوره في دعم العمل البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعة.

مارثون وسباق رياضي عالمي لمسافة 120كم يقام لمدة أربعة أيام في الصحراء

وأبدت وزيرة البيئة موافقتها المبدئية على دعم السباق، شريطة أن يلتزم القائمون عليه بالمعايير والاشتراطات الخاصة بالمحميات الطبيعية، وضرورة تحديد المسؤوليات والأدوار لكافة الشركاء، مع اتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وتقدم المستثمر بالشكر والتقدير لوزيرة البيئة على ما تقدمه من دعم للمستثمرين لتحقيق التنمية السياحية البيئية داخل المحميات الطبيعية.