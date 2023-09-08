جدول مواعيد الكشف الطبي بجامعة عين شمس 2023.. الرابط وخطوات الحجز

بدأت جامعة عين شمس، فتح أبوبها أمام الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة، لإجراء الكشف الطبي عليهم قبل التحاقهم بالكليات، بداية من شهر سبتمبر الجاري، على أن يستمر حجز مواعيد الكشف الطبي حتى بداية الدراسة بالعام الجديد 20230/2024، وترصد «الوطن» في السطور التالية، جدول مواعيد الكشف الطبي بجامعة عين شمس 2023، وخطوات الحجز.

جدول مواعيد الكشف الطبي بجامعة عين شمس 2023

ووفقاً لما نشرته الجامعة، يُمكن للطلاب معرفة جدول مواعيد الكشف الطبي بجامعة عين شمس 2023، عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للجامعة من هنا.

خطوات حجز الكشف الطبي بجامعة عين شمس 2023

- تبدأ خطوات حجز الكشف الطبي بجامعة عين شمس 2023، من خلال زيارة الموقع الرسمي للجامعة.

- إحضار المستندات التالية: «بطاقة الترشيح، أصل شهادة الميلاد الرقم القومي+ 3 صورة منها، أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة منها، 12 صورة شخصية مكتوب عليها اسم الطالب رباعي + صورة للكشف الطبي، 3 صور البطاقة الشخصية».

- يتعرف كل طالب على رقمه المسلسل وموعد الكشف الطبي.

ضرورة الحفاظ على إيصال سداد الرسوم الدراسية

- ظرف كبير لتجميع أوراقه.

- يتوجه الطالب لأماكن انتظار لملء الاستمارات السابقة.

- بعد توقيع الكشف الطبي، يكتب الطالب على الظرف الذي تسلمه من الكلية بياناته «الاسم / العنوان / التليفون / المجموع» بخط كبير وواضح.

يُذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نوهت بضرورة الحفاظ على إيصال سداد الرسوم الدراسية بعد تسجيله بشئون الطلاب، لأن استلام الكارنيه من الكلية سيكون بهذا الإيصال، بالإضافة إلى ضرورة إجراء فحص فيروس سي بالمعامل الرئيسية بمستشفيات جامعة عين شمس.