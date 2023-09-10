«مياه القاهرة»: تكثيف الندوات التوعوية بالأحياء لترشيد الاستهلاك

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، استمرار تنفيذ توجيهات الدولة في سبيل ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

وقام قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة متمثلاً في إدارات التوعية – المشاركة المجتمعية – استطلاع الرأي، بعدد من الأنشطة الجماهيرية لاستهداف جميع فئات جمهور عملاء الشركة وتنفيذ العديد من الندوات والحملات التوعوية التي ركزت على الشباب والأطفال من المترددين على المكتبات العامة من مكتبة مصر الجديدة، ومكتبة شبرا الخيمة، وأيضاً كنيسة العذراء بمنطقة دار السلام، بجانب مدارس إدارة البساتين التعليمية، مستهدفين نحو 1500 طفل.

مسابقات وألعاب تفاعلية

شملت الأنشطة التوعوية التي استهدفت النشء الصغير، ما بين مسابقات وألعاب تفاعلية، بقصد تغيير سلوكياتهم السلبية فى التعامل مع مياه الشرب وتعريفهم بالجهود التى تبذل لتوفير كوب مياه صحى وآمن على مدار 24 ساعة، وتعريف الأطفال من خلال الأنشطة المنفذة على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة، وأبدى الأطفال استجابة كبرى، لكافة النصائح التي وُجهت إليهم بشأن الحفاظ على كل نقطة مياه، وتفاعلوا مع كافة الأنشطة المنفذة بإيجابية، مبدين رغبتهم في تكرار مثل هذه الأنشطة.

ممارسات إيجابية

وأكدت الشركة، استمرار نشاطها التوعوي بجميع مناطق القاهرة، مستهدفة كافة القطاعات بما في ذلك المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد أزهرية وجامعات حكومية وخاصة ومكتبات عامة وقصور ثقافة، ومراكز شباب بالإضافة للمشاركة في القوافل الطبية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بمركز صحة طرة، والمشاركة بالمعسكر الصيفي بعدد من المدارس إدارة البساتين.

وذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز الممارسات الإيجابية في استخدام مياه الشرب حيث بلغ عدد الطلاب الذين شاركوا في المعسكر الصيفي أثناء تنفيذ الأنشطة ما يقرب من 150 طالبا في المراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة لمشاركة مجموعة من مدرسي المدرسة في الأنشطة المنفذة وشارك في فعاليات المعسكر والأنشطة التوعوية طلاب كلية إعلام جامعة القاهرة، ضمن برنامج التدريب الصيفي لهم داخل قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة.

خدمات شركة مياه الشرب

وأكدت شركة مياه الشرب، توفير الخدمات من الخط الساخن 125، القطع الموفرة للمياه، وتطهير الخزانات، وعدادات مسبقة الدفع، ومراكز خدمة العملاء، وسيارات خدمات العملاء المتنقلة، وشرح لمراحل تنقية المياه بالمحطات التابعة للشركة وأفضل السلوكيات والممارسات الإيجابية التي يجب أن تتبعها ربة المنزل لترشيد استهلاك المياه، والتدريب على أعمال السباكة والصيانة الخفيفة للأدوات الصحية بالمنزل نظرًا لدورها المهم في ترشيد استهلاك المياه.