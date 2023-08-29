«مياه القاهرة»: 10 أيام للانتهاء من خط عبد الحميد بدوي بمصر الجديدة

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال الإحلال والتجديد التي تنفذها شركة مياه القاهرة لخط 1200مم بشارع عبد الحميد بدوي، أمام سور الكلية الحربية، مؤكدا أهمية الانتهاء في أسرع وقت دون تعطيل لحركة المرور وبأعلى جودة، طبقا للمواصفات الفنية العالمية، لأهمية الخط والمناطق التي يخدمها.

الخطوط الكبيرة

أشار رسلان، إلى أهمية الانتهاء من جميع الأعمال التي تتم بالخطوط الكبيرة، وانتهى عمرها الافتراضي، بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المسؤولة، لضمان تقديم واستمرار أفضل خدمة للمواطنين، مشيدا بدور شركات المياه في البدء في إجراء أعمال إحلال وتجديد للخطوط القديمة بمهارة كبيرة، نظرا لمرورها بمناطق سكنية كثيفة، وعدم انتظار تهالكها الكامل، ما يؤثر على الخدمة التى يتم تقديمها.

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، إنه جرى البدء في أعمال الإحلال والتجديد بخط مياه 1200 مم أمام سور الكلية الحربية، بطول 1300 متر كمرحلة أولى بشارع عبد الحميد بدوي، الذي يخدم مليون و500 ألف نسمة بمناطق مساكن شيراتون، والملتقى العربي وبعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، وبعض المناطق الأخرى، الذي تم إنشاؤه منذ أكثر من 45 عاما، وتعرض للكسر أكثر من مرة نظرا لتهالكه، وكان له تأثير كبير على حركة المرور والمناطق التي يخدمها.

وأضاف أنه جرى الحصول على تصاريح من الجهات المسؤولة، ووضع خطة عمل متميزة من خلال إنشاء ممر كامل بالشارع، لعمل الشركات المنفذة دون تأثر حركة المرور نظرا لأهمية المكان الذي يربط العديد من المناطق والمحاور الرئيسية، وسيتم الانتهاء من المشروع خلال 10 أيام، طبقا للجدول الزمني المحدد.

خطة لأعمال الإحلال والتجديد للخطوط الكبيرة

أوضح أنه جرى تكليف شركتين للعمل بالخط لسرعة الانتهاء منه، ويتم متابعتهما من خلال قطاع المشروعات بالشركة ورفع المخلفات بشكل فورى وسيتم إعادة الشيء لأصل للمناطق التي جرى الانتهاء منها، وإعادة الرصف مرة أخرى.

ولفت إلى أن إحلال وتجديد خط 1200 مم أمام سور الكلية الحربية، يضمن عدم تعرضه للكسر مرة أخرى، والاعتماد علية بشكل أساسي، وهناك خطة كاملة من شركة مياه الشرب القاهرة، للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للخطوط الكبيرة، التي انتهى عمرها الافتراضي، وتخدم العديد من المناطق، ويجري تطوير الشبكات الداخلية لمعظم المناطق التى تخدمها الخطوط الجديدة.